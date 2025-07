Le CMS Translucide a été créé dans une démarche d'écoconception : répondre à un besoin de base et faciliter les développements sur-mesure sans rajouter de surcouches.

Histoire

À l'origine le CMS Translucide (créé en 2016) est un défi personnel que s'est lancé Simon Vandaele .

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la création de sites web, Simon ne se trouve plus en adéquation avec les systèmes existants qui grossissent et se complexifient au fil des années. Aussi pour répondre à ses clients qui se retrouvent bloqués par des processus d’administration de site trop complexes, il crée le CMS Translucide.

Celui-ci permet de gérer des sites avec moins de complexité, pour les créateurs (graphistes, intégrateurs, développeurs débutants) et les clients. Les sites ainsi créés ont un rendu très rapide et consomment peu de ressources.

Se baser sur les besoins réels et trouver comment y répondre de la manière la plus efficiente possible (utiliser le moins de de ressources possible pour un résultat donné), et en alliant connaissance de tous les tenants et aboutissants de ce qu'il faut pour faire fonctionner un site.

Quelques années après, un collectif de personnes s’est constitué petit a petit autour de Translucide : le CMS, la philosophie de l’outil, l’objectif de simplicité et la radicalité.

Pour qui ?

Pour les propriétaires de site qui administrent les contenus

Webmasters, possesseurs de sites, qui veulent maintenir leur site, y ajouter du contenu, communiquer leur proposition de valeur plus simplement qu’avec un backoffice complexe. Ici pas de changements intempestifs d’interface. Aussi on modifie directement ce que l’on voit sans passer par plein d’étapes.

Pour les utilisateurs finaux

Qui visitent des sites qui se chargent extrêmement rapidement, que ce soit sur ordinateur fixe ou téléphone mobile. Plus récemment avec une forte attention aux personnes en situation de handicap, avec des sites plus accessibles. Enfin les sites fonctionnent que l’on ait un périphérique dernier cri ou un très vieil appareil. Moins d’obsolescence.

Pour les développeurs et intégrateurs

Qui connaissent les bases du HTML / CSS, pas forcément de connaissances en PHP ou Javascript requises pour construire ses modèles de page avec sa propre identité graphique. Aussi ajouter facilement du code sans avoir à comprendre un système spécifique.

Techniquement

Un CMS qui se veut plus simple d'approche que d’autres CMS, pour le développement, mais aussi pour les clients qui administrent leur site. Mais une des rares (peut-être la seule) ressemblances avec WordPress est que le CMS Translucide est lui aussi open source. La raison est qu’aujourd’hui nous pouvons le dire : privatiser est une source de domination.

Plus léger, plus performant, plus personnalisable et avec une arborescence simple : le CMS Translucide contient seulement 40 fichiers et moins de 1 Mo de données, là où les autres en demandent 10 à cent fois plus. Même si le nombre de fichiers ou leur poids ne déterminent pas si un code est lourd à l’exécution, il représente intrinsèquement la complexité potentielle de ce dernier et les difficultés à le maintenir sur le long terme. Moins de dépendance c’est aussi moins d’obsolescence programmée.

Nous utilisons du code « à l'ancienne », c’est-à-dire simple, basique, avec des technologies éprouvées et performantes. Ce n'est pas à la mode, ou brillant, mais ça fait le travail qu'on lui demande rapidement. C'est aussi une façon de lutter contre notre propre obsolescence en tant que développeur et créateur du web.

C’est valable pour le langage que nous utilisons (HTML / CSS, PHP et Javascript) et les langages nécessaires pour faire tourner le CMS (Apache, PHP, Mysql/Mariadb) : cette simplicité apparente permet d’avoir un empilement technique éprouvé et très répandu (tous les hébergeurs web proposent ces technologies dans leur service mutualisé de base).

Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. — Antoine de Saint-Exupéry

Le CMS Translucide à été créé dans l’optique de pouvoir fonctionner pendant des années. Cela implique deux choses particulières. La première est qu’il n’est pas dépendant de grosses entreprises (GAFAM) qui décident, quand elles le souhaitent, de changer leurs algorithmes, leurs services ou leurs conditions d’accès. La deuxième est qu’il n’est pas obligé d’avoir une mise à jour régulière pour que le site reste non seulement administrable mais garde aussi toutes ses performances.

Où trouver le CMS Translucide ?

Le code source de Translucide est libre et open-source (Licence MIT). Son code source est accessible sur notre dépôt Framagit.

Peut-on contribuer au CMS Translucide ?

Pour y contribuer, nous avons publié une Charte de contribution au CMS Translucide.

Comment créer son site en autonomie avec Translucide ?

Bimensuellement, nous organisons des visios individuelles, afin de répondre à vos questions techniques et créer votre site web en autonomie avec Translucide.